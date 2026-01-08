Advertisement
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੋਂਟਸੇਰਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਫ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

Jan 08, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੀ ।

ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੋਂਟਸੇਰਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਫ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

