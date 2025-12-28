Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Canada ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵੁਕ Video ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:30 AM IST

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 800 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਸੁਣਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

