ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਥਿਤ Audio ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Sarabjit Kaur Viral Audio:  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:09 PM IST

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Zeephh ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

