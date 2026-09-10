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ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

Punjab UAE Trade Relations: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ IBPC ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਯੂਏਈ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Joint Venture, Export ਅਤੇ Market Access 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 10, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:53 PM IST
ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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