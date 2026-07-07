/ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

राज्य चुनें
Tript Rajinder Singh Bajwa News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਕੱਤਰ ਬਗੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।
ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 16 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।