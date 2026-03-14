Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਣ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

Amit Shah Moga Rally News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ' ਕੀਤੀ।  

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:39 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਣ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

Amit Shah Moga Rally News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ' ਕੀਤੀ।  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਤੁਰਣ ਚੁੱਘ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ 'ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ" ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕੀਤਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਬਜਟ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ 0ਬਜਟ 140,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਜੋਂ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।" ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?' ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।" ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

Trending news

Amit Shah Moga Rally
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਣ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
barnala news
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
Karan Aujla Mohali Concert
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Mansa Accident News
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਟੱਕਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
Mansa Block Samiti Election
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ
Shimla LPG Shortage
एलपीजी की कमी के बीच शिमला के होटलों ने अपनाए वैकल्पिक इंतजाम
Idfc Bank Scam Chandigarh
IDFC First Bank ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ‘ਤੇ ਪਾਰ
Shimla News
शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की कगार पर