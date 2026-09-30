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ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਹੇਠਾਂ IED ਲਗਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਈਮੇਲ

Amit Shah Rally: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। IED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 30, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:40 AM IST
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਹੇਠਾਂ IED ਲਗਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਈਮੇਲ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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