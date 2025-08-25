ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਮਿਲਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਮਿਲਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ

Jalandhar News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਜੀਕਲ ਕੌਂਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਮਿਲਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 30 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

