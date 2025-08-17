Amritdhari Sarpanch News: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
Amritdhari Sarpanch: ਪਿੰਡ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਾਲਸਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:04 PM IST

Amritdhari Sarpanch: ਪਿੰਡ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਾਲਸਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ  ਸਮਾਗਮ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

;