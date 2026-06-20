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ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ

Amritpal Mehro News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 20, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:04 PM IST
ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
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