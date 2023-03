अमृतपाल सिंह के ISI कनेक्शन को लेकर जालंधर के DIG का बयान

Amritpal Singh and ISI link latest news today: 'वारिस पंजाब दे' का प्रमुख अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और ऐसे में पंजाब पुलिस द्वारा उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है. शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के लगभग 78 साथियों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, अमृतपाल भागने में सफल रहा था.

इस दौरान पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है और ऐसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है. अब तक सिर्फ आशंका थी की अमृतपाल के आईएसआई के साथ लिंक हैं लेकिन अब यह बात सच साबित हुई है.

पंजाब पुलिस के बयान के मुताबिक अमृतपाल का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से कनेक्शन है. इस संबंधी जानकारी देते हुए अमृतसर के डीआईजी जालंधर ने कहा कि उनके कुछ पाकिस्तान-आईएसआईएस लिंक थे.

इतना ही नहीं अमृतसर के डीआईजी स्वपन शर्मा ने बताया कि उनको अमृतपाल सिंह को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे और पीछा करते वक्त अमृतपाल उनसे आगे एक लेन की लिंक रोड पर आ गया था. पुलिस से आगे निकलने के दौरान वह 5-6 मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गया था और उनमें से कुछ का मकसद पुलिस को पीछा करने से रोकने का था.

मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह के कथित सलाहकार और फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी उर्फ सरबजीत सिंह कलसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

ABP की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कलसी के फोन और उससे जुड़े हुए लोगों के फोन में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं जिन्हे ट्रेस कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि इन फोन नंबरों से तकरीबन 30 करोड़ रुपये की फंडिंग आई थी.

