Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3217161
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ

MP Amritpal Singh Case: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 14, 2026, 07:50 PM IST

Trending Photos

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ

MP Amritpal Singh Case: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਿਤੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

MP Amritpal SinghKhadoor Sahib MPAmritsar Court Hearingpunjabi news

Trending news

MP Amritpal Singh
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
Mohali Municipal Elections
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪਾਰਟੀ
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਫਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 12 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
CM Bhagwant Mann
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ
Gurpratap Singh Wadala
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਚ ਧੱਕਿਆ
amritsar news
ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Avtar Singh Riya
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਵਤਾਰ ਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
Petrol Diesel price
Petrol-Diesel ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਂ ਸਕਣਗੇ
Mohali Municipal Elections
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
mandi news
स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को टैंपो ने कुचला, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा