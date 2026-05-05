Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3206049
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲੀ

Amritsar News: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਤੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਲਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1200 ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 05, 2026, 07:06 PM IST

Trending Photos

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲੀ

Amritsar News(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਤੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਲਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1200 ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

amritsar newsMP Amritpal SinghKhadoor Sahib MPpunjabi news

Trending news

amritsar news
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲੀ
Indigo Flight Fire
ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਧਮਾਕਾ; ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਵੈਕੂਏਸ਼ਨ
Farmer Protest News
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ-12 ਮਈ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Gurdaspur News
PRTC ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Shimla News
IGMC शिमला में बनेगा एकीकृत मातृ एवं शिशु अस्पताल, CM सुक्खू ने दिए निर्देश
amritsar news
ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ NRI ਦੇ ਘਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘੁਸਪੈਠ; ਇਕ ਲੁਟੇਰਾ ਕਾਬੂ, 2 ਫ਼ਰਾਰ
Sikh Taxi driver US Incident
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ; ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ
Santosh Nair Death
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ