Amritpal Singh news: अमृतपाल सिंह अभी भी फरार! यूपी के एक गुरुद्वारे से जुड़े तार

Amritpal Singh investigation in Uttar Pradesh latest news in Hindi: पंजाब पुलिस द्वारा 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह, जिसे 'भगौड़ा' घोषित किया गया है, वो अभी भी फरार है. 18 मार्च को पंजाब पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' शुरू किया गया था लेकिन अब तक वो फरार है और ऐसे में उसने अपनी 2 वीडिओ भी जारी कर दी है.

इस दौरान अमृतपाल सिंह मामले में जांच कर रही एसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश में पीलीभीत (Amritpal Singh investigation in Uttar Pradesh) के मोहनापुर गुरुद्वारा पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे की 25 मार्च की शाम तक की सीसीटीवी फुटेज गायब है. 'भगौड़ा' अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पपलप्रीत सिंह से जुड़े मामले की जांच कर रही पुलिस टीम मामले की जांच करने रविवार को पीलीभीत पहुंची।

बता दें कि गुरुद्वारा में एक कारसेवक (स्वयंसेवक) जोगा सिंह को 28 मार्च को पंजाब में फगवाड़ा के पास पाए गए एक लावारिस वाहन की बरामदगी के बाद 30 मार्च को लुधियाना में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने ड्राइवर गुरवंत सिंह को 29 मार्च को होशियारपुर से गिरफ्तार किया था. पुलिस टीम ने यह भी पाया कि 26 मार्च से सीसीटीवी कैमरों की रिकॉडिर्ंग फिर से शुरू कर दी गई और उस तारीख के बाद रिकॉर्ड किए गए फुटेज में, उत्तराखंड नंबर प्लेट वाला वाहन पीलीभीत में बाधपुरा गुरुद्वारे के प्रमुख जत्थेदार मोहन सिंह के नाम पर पंजीकृत पाया गया. वाहन को गुरुद्वारा परिसर के अंदर पार्क किया गया.

फिलहाल अमृतपाल सिंह कहां है यह तो सिर्फ साथी पपलप्रीत ही जानता है लेकिन पंजाब पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए.

