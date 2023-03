Amritpal Singh CCTV video: दिल्ली से सामने आई अमृतपाल सिंह की नई सीसीटीवी फुटेज, देखें वीडियो

Amritpal Singh Latest Location in Delhi CCTV video News: पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' शुरू किया था, लेकिन अब तक 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया फरार है. अब अमृतपाल सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है. इसी बीच दिल्ली से अमृतपाल सिंह का एक और सीसीटीवी सामने आ रहा है जिसमें अमृतपाल ने फिर से अपना हुलिया बदल लिया है.

बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी देश की राजधानी दिल्ली का है, जो 21 मार्च की शाम करीब पांच बजे के आसपास रिकॉर्ड किया गया था. हालांकि दिल्ली के बाद वारिस पंजाब का मुखिया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह सुरक्षा एजेंसियों के राडार से बाहर हो गया है.

सुरक्षा एजेंसियां ​​अमृतपाल की सही लोकेशन और सुराग नहीं ढूंढ पाई हैं और इसी बीच बीते दिनों अमृतपाल की एक सेल्फी सामने आई जिसमें पंजाब पुलिस की नाकामी साफ देखी जा सकती है. इस तस्वीर में अमृतपाल सिंह और पापलप्रीत सिंह हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं.

इस बीच दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियां ​​अंतरराष्ट्रीय कॉल पर नजर रखकर 'भगोड़े' अमृतपाल की तलाश कर रही हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र का कहना है कि देशद्रोही लोग अमृतपाल को विदेश भागने और छिपने में मदद कर रहे हैं.

गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र का कहना है कि अमृतपाल सिंह अपने साथी पपलप्रीत के साथ फरार हो गया है. वह पपलप्रीत के साथ कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बस से दिल्ली आया था। वह दिल्ली के आईएसबीटी पहुंचा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया.

हालांकि दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड के बाद वह सुरक्षा एजेंसियों के राडार से बाहर हो गया. 25 मार्च को काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने दावा किया कि 'भगोड़ा' अमृतपाल सिंह फिलहाल नेपाल में छिपा हुआ है.

