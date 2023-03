Amritpal Singh in Nepal: नेपाल में 'छिपा' है अमृतपाल सिंह! काठमांडू में भारतीय दूतावास ने किया दावा

Amritpal Singh latest location in Nepal news in Punjabi today: अमृतपाल सिंह से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया के नेपाल में छिपे होने का दावा किया जा रहा है. बता दें कि काठमांडू में भारतीय दूतावास ने दावा किया है कि 'भगोड़ा' अमृतपाल सिंह फिलहाल नेपाल में छिपा हुआ है और देश की सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि अगर वह भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए।

मिली जानकारी के मुताबिक, यह दावा 25 मार्च को विदेश मंत्रालय के वाणिज्य दूतावास सेवा विभाग को लिखे गए एक पत्र में किया गया है.

'द काठमांडू पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में लिखा है, "माननीय मंत्रालय से अनुरोध है कि वह आव्रजन विभाग को सूचित करें कि अमृतपाल सिंह को नेपाल के माध्यम से किसी तीसरे देश की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि वह नेपाल से भारतीय पासपोर्ट या कोई और फर्जी पासपोर्ट का प्रयोग करके भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

'द काठमांडू पोस्ट' ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कई सूत्रों ने उन्हें बताया कि पत्र और अमृतपाल सिंह के व्यक्तिगत विवरण को होटलों से लेकर एयरलाइंस तक सभी संबंधित एजेंसियों को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के पास अलग-अलग पहचान वाले कई पासपोर्ट हैं।

यह भी पढ़ें: Amritpal Singh selfie: हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर सेल्फी लेते हुए नजर आए अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत

पंजाब में 18 मार्च को अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, हालांकि 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया भागने में सफल रहा.

बता दें कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: Amritpal Singh News: अगर समय रहते अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो पंजाब में...

(For more latest news in Punjabi today apart from Amritpal Singh location in Nepal, stay tuned to Zee PHH)