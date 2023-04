Amritpal Singh Latest News: 'एनएसए लगाया जा चुका है, हेबेस कोर्पस पार्टीशन कैसे दायर की जा सकती है?'

Amritpal Singh Latest News in Hindi today: 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह, जो कि लगभग 18 दिन से फरार है, उसकी तलाश अभी भी जारी है. ऐसे में अमृतपाल सिंह के साथी सहित 5 की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनाई हुई जहां हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए.

अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh Latest News) के साथी बगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके सहित 5 की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील को कहा कि "पहले वह यह साबित करें की यह सभी कैदी, जिनके ऊपर एनएसए लगाया जा चुका है, उनको लेकर हेबेस कोर्पस पार्टीशन कैसे दायर की जा सकती है?"

इस दौरान 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई पर वकील को जवाब देना होगा. हाईकोर्ट ने वकील से कहा, "आप 10 याचिकाएं दायर कर चुके हैं,

लेकिन अभी तक यह नहीं बता पाए कि हेबेस कोर्पस कैसे मैन्टेनेबल है."

डिब्रूगढ़ जेल की अधीक्षक को उसके नाम से याचिका में पक्ष बनाये जाने पर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाये और कहा, "अगर कैदी असम की जेल मे हैं तो याचिका यहां कैसे दायर की जा सकती है, आप असम जाएं या सुप्रीम कोर्ट."

बता दें कि 18 मार्च को पंजाब पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' की शुरुआत की गई थी और इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया था हालांकि अमृतपाल सिंह और उसका साथी पपलप्रीत सिंह फरार होने में कामियाब रहे थे.

ऐसे में अमृतपाल सिंह के चाचा ने आत्म समर्पण भी कर दिया था. इसके बाद कुछ ख़बरें ऐसी भी आई थी कि अमृतपाल सिंह अपने साथी पपलप्रीत के कहने पर ही फरार हुआ था जबकि उसका चाचा चाहता था कि वह आत्म समर्पण कर दे.

अमृतपाल से जुड़ी कई खबरें सामने आई जिसमें पहले कहा गया कि वह पंजाब से भागकर हरियाणा चला गया है और फिर वहां से दिल्ली, और दिल्ली से नेपाल. हालांकि इन सभी अटकलों के बीच अमृतपाल ने 2 वीडिओ जारी की और लोगों को अपना संदेश दिया.

