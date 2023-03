Amritpal Singh selfie: हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर सेल्फी लेते हुए नजर आए अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत

Amritpal Singh latest selfie and location news today: पंजाब पुलिस द्वारा 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह और उसके साथी पपलप्रीत को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अमृतपाल और पापलप्रीत की एक नई तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इस तस्वीर में अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत को हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है. हालांकि खबर लिखे जाने तक पंजाब पुलिस की ओर से इस तस्वीर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

अगर यह तस्वीर फर्जी नहीं है तो इस तस्वीर में पंजाब पुलिस की नाकामी साफ देखी जा सकती है. पंजाब पुलिस अलर्ट और लुक आउट नोटिस एक तरफ और ये सेल्फी एक तरफ.

खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, जिसे पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया था, उसकी और पापलप्रीत प्रीत सिंह की यह सेल्फी उसके भागने के बाद की बताई जा रही है. इतना ही नहीं बल्कि इस सेल्फी में जो अमृतपाल की पोषक है वह पटियाला से सामने आई CCTV के साथ मेल खा रही है.

आपको बता दें कि 'भगोड़े' अमृतपाल सिंह को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई थी कि पुलिस के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के महराजगंज में मिली थी और बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह नेपाल सीमा के काफी करीब है.

बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह भागने की फिराक में है और इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 'वारिस पंजाब डे' का मुखिया नेपाल भागने की फिराक में है.

