Amritpal Singh Latest News: अमृतपाल सिंह को लेकर पाकिस्तानी ऐजेंसी ISI ने 'प्लान बी पर शुरू किया काम'

Punjab's Amritpal Singh's link with Pakistan's ISI latest news in Hindi: 'वारिस पंजाब दे' का मुखी अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है और ऐसे में पंजाब पुलिस द्वारा लगातार उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद की 2 वीडिओ और एक ऑडियो वायरल हुए, जिसमें उसने सरेंडर की अटकलों पर पूर्णविराम लगा दिया.

ऐसे में खुफिया एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक ज़ी मीडिया के पास एक एक्सक्लुसिव जानकारी आई है. सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया ऐजेंसी ISI ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है.

दरअसल, तफ्तीश के दौरान सामने आया था कि अमृतपाल सिंह के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे संपर्क हैं. बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब में माहौल खराब करने के मकसद से आईएसआई के K2 डेस्क ( कश्मीर खालिस्तान) ने ही प्लांट किया था, लेकिन समय रहते अमृतपाल सिंह के नापाक मनसूबे सामने आ गए.

इसी के चलते अमृतपाल सिंह ISI का डेड एसेट बन गया है. लिहाजा, अब आईएसआई अपने प्लान बी पर काम कर रही है, यानी वो अमृतपाल को नुकसान कर पंजाब को सुलगाने की कोशिश कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Rules changing from 1st april 2023: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें आपको क्या-क्या मिलेगा लाभ

ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियों के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो अमृतपाल को गिरफ्तार करना और दूसरा उसे आईएसआई से बचाना. बता दें कि हाल ही में अमृतपाल सिंह की एक खबर वायरल हो रही थी कि 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया सरेंडर करने को तैयार है और उसने 3 शर्तें रखी थी.

हालांकि पंजाब पुलिस द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यह खबर फेक है और इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि वह अफवाहों से दूर रहें. ऐसे में अमृतपाल की एक और नई वीडिओ सामने आई जिसमें उसने भी सरेंडर की ख़बरों को नकार दिया.

यह भी पढ़ें: Amritpal Singh surrender news: सरेंडर करने के लिए तैयार अमृतपाल सिंह? पंजाब पुलिस ने बताया सच

(For more latest news in Hindi apart from Punjab's Amritpal Singh and his links with Pakistan's ISI, stay tuned to Zee PHH)