Amritpal Singh location news: उत्तर प्रदेश में मिली 'भगोड़े' अमृतपाल सिंह की आखिरी लोकेशन!

Amritpal Singh location latest news update: 'भगोड़े' अमृतपाल सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के महराजगंज (Amritpal Singh in Uttar Pradesh news) में बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह नेपाल सीमा के बेहद करीब है (Amritpal Singh Planning to go to Nepal News).

बता दें कि अमृतपाल सिंह भागने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 'वारिस पंजाब दे' का मुखी नेपाल (Amritpal Singh planning to go to Nepal news) भागने की योजना बना रहा है.

इस बीच, 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है. हालांकि हाल ही में अमृतपाल सिंह का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 'वारिस पंजाब दे' के मुखी को पंजाब के पटियाला की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है.

आपको यह भी बता दें कि सीसीटीवी फुटेज 20 मार्च 2023 का है. मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह और उसके साथी ने 19 मार्च को कथित तौर पर कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में एक महिला के घर में शरण ली थी और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया.

यहां यह भी बताना जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों से अमृतपाल सिंह के कई सीटीवी वीडियोज़ सामने आ रहे हैं. इस बीच अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वालों पर 24 घंटे नजर रखे हुई है.

