Amritpal Singh viral video: जानिए अमृतपाल सिंह की वायरल वीडिओ का पूरा सच!

Amritpal Singh viral video news: पंजाब पुलिस (Punjab Police) द्वारा शुरू किये गए 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' (Operation Amritpal Singh) को लगभग 16 दिन हो गए हैं लेकिन 'वारिस पंजाब दे' (Waris Punjab De) का मुखिया अब तक फरार है. इस दौरान अमृतपाल सिंह की 2 वीडिओ भी सामने आ चुकी हैं और सामने आते ही यह वीडिओ बड़ी तेज़ी से वायरल हुई थी.

ZEE PHH को मिली जानकारी के मुताबिक टीवी चैनलों पर दिखाई गई अमृतपाल सिंह से जुड़ी वीडियो के लिंक चोरी किए गए और फिर उसे एडिट करने के बाद फेसबुक पर वायरल किया गया.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पंजाब का माहौल खराब करने की नियत से बनाया गया था और लगभग 6.50 मिंट के लिंक को एडिट कर 3.38 मिंट का वीडिओ बना कर फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया था.

साइबर क्राइम मोहाली थाने में इन फेसबुक पेज के खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 469, 505, 120बी व आईटी एक्ट की धारा 66(सी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है.

फाजिल्का के अरनीवाला थाने में तैनात एएसआई गुरनाम सिंह ने बताया कि उन्होंने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी नरिंदरपाल सिंह को धारा 7/51 में गिरफ्तार किया था. यह वीडियो 6.50 मिंट की थी लेकिन कुछ शरारती अनसरों ने टीवी चैनलों पर चली इस वीडियो के लिंक को चोरी किया और उसे एडिट कर 3.38 मिंट की बना कर फेसबुक पर वायरल कर दी.

एडिट की गई यह वीडियो इंदी जसवाल व मोगा पंजाब के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की गई थी और इस वीडियो के लिंक को वाट्स एप्प ग्रुप में भी वायरल किया गया था. इस दौरान दोनों फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है.

