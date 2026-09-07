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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ, 7 ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਵਰਟ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਉਡਾਣਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:17 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ, 7 ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਵਰਟ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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