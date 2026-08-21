Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ, 3 ਜ਼ਖਮੀ; ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ 2 ਗ੍ਰਨੇਡ

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ, 3 ਜ਼ਖਮੀ; ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ 2 ਗ੍ਰਨੇਡ

Amritsar Grenade Attack: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਜੱਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਦੋ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:23 PM IST
ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ, 3 ਜ਼ਖਮੀ; ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ 2 ਗ੍ਰਨੇਡ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੁੰਨਸਾਨ
2
3
4
5