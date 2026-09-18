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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ

Amritsar ASI Murder: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 18, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:05 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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