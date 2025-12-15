ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ, ਜਾਣੋ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

Trending Photos
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਵਰਪਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 8 ਅਧੀਨ ਖਾਸਾ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 52, 53, 54 ਅਤੇ 55 ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 17 ਵਰਪਾਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 90, 91, 93, 94 ਅਤੇ 95 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।