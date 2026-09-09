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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। BRTS ’ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 09, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:53 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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