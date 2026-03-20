Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; 600 ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ, ਹੁਣ ਲੇਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼

Amritsar Brts News: ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:44 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; 600 ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ, ਹੁਣ ਲੇਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼

Amritsar Brts News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ BRTS (ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ BRTS ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ BRTS ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।

