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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

Drug Smuggling: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 20, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:03 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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