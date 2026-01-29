ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ

Amritsar News : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
Amritsar News (ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਚ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਫੀਲਡਿੰਗ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀਮ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।