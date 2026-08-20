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ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੱਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

Amritsar Crime: ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:36 AM IST
ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੱਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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