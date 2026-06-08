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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DCP ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਲਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ASI ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Amritsar News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਬਰਾਂਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ASI ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:19 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DCP ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਲਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ASI ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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