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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, NDPS ਸਮੇਤ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। CP ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 20, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:27 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, NDPS ਸਮੇਤ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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