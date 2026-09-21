ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ, ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ

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Amritsar News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਚਮਨ ਲਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਯਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ
ਗਯਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੀਰਜ ਨੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਹੈ।
ਨੀਰਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖੋਜ
ਚਮਨ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ।
ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗਯਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੀਰਜ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਨੀਰਜ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਯਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਚਮਨ ਲਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੀਰਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਯਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨੀਰਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ।