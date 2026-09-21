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  • /ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ, ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ, ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ

Elderly Missing: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:56 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ, ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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