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ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ID ਤੇ ਵਰਦੀ ਬਰਾਮਦ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਫਰਜ਼ੀ ID, ਵਰਦੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 05, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:50 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ID ਤੇ ਵਰਦੀ ਬਰਾਮਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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