ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੂਸੀ ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ......

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸੋਹਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਡਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।