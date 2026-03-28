ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਉਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:16 AM IST

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਉਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਰਿਹਾਅ
ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡੋਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

