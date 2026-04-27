Amritsar ਦੇ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਰਹੱਸਮਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ

Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3195281
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:24 PM IST

Trending Photos

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਲੋਹੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੀਤਾ ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਨੀਆ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

amritsar newsGheo Mandi Mystery Soundspunjabi news

