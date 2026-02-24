ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੂਹਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ( ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਕਰਨ ਧੰਜੂ26’ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘Rat in Pani Puri’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂਹਾ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੂਦ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਲੌਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੰਧਤ ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ।
ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੂਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਚੂਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।