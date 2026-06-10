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ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਿਸਾਲ; ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

Amritsar News : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 10, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:31 AM IST
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਿਸਾਲ; ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਿਸਾਲ; ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ
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