Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3128819
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਆਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੇਡ, ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਸਮੇਤ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਬਰਾਮਦ

Amritsar Illegal Liquor Raid News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:58 PM IST

Trending Photos

ਆਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੇਡ, ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਸਮੇਤ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਬਰਾਮਦ

Amritsar Illegal Liquor Raid News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1200 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ, ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਅਤੇ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਚ.ਸੀ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਸੀ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਐਚ.ਸੀ. ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਐਚ.ਸੀ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

Amritsar illegal liquor raidPunjab excise department actionpunjabi news

Trending news

Amritsar illegal liquor raid
ਆਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੇਡ, ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਸਮੇਤ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਬਰਾਮਦ
Donald Trump news
ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
DA hike news
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
iran israel war
ਤੇਹਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਤੱਕ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
SGPC
6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ SGPC ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Cyber Crime Panchkula
ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 76 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਮਿਤ ਖੇੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Lawrence Bishnoi
ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Zirakpur
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ
Ajab gajab
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹ 24 ਮਿੰਟ! ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ
Dera Bassi Bus Stand
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ