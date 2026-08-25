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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੜੀ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:10 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੜੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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