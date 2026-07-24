Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

Miri Piri Khalsa March: ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:18 PM IST
ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ!
Gold silver price58 min ago
2
Vikramjit Singh Arrested1 hr ago
3
punjab weather3 hrs ago
4
ajj da hukamnama2:03 AM IST
5
India vs ZimbabweJul 23