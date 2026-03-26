ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ

Amritsar Missing Man Dubai Caseਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:27 PM IST

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ

Amritsar Missing Man Dubai Case: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖਬੀਰ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ Sant Balbir Singh Seechewal ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

