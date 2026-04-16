ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੁਦਿਤ ਜੈਨ ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਟਾਪ

CBSE Topper News (ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਦਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 500 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ।
ਮੁਦਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪੰਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਮੁਦਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਮੁਦਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਚੁਣੇਗਾ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਦਿਤ ਜੈਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਮੁਦਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਿਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਨੋਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਦਿਤ ਜੈਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।