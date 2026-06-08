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ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਪਰੇਡ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

Batala News: ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:31 PM IST
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਪਰੇਡ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਪਰੇਡ
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