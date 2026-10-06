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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ! ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦਾ VIDEO ਵਾਇਰਲ

Amritsar Viral Video: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 06, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 11:16 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ! ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦਾ VIDEO ਵਾਇਰਲ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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