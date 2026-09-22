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ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-ਸੀਐਨਜੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ HSRP ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 22, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:24 AM IST
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-ਸੀਐਨਜੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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