ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ
Amritsar News: ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ 380 ਕਿਲੋ 788 ਗ੍ਰਾਮ 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ 48 ਕਿਲੋ 58 ਗ੍ਰਾਮ, ਭੂਕੀ (Poppy Husk) 22 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ, ਚਰਸ 220 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਈਸ 662 ਗ੍ਰਾਮ, ਗਾਂਜ਼ਾ 8 ਕਿਲੋ 300 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਪਸੂਲ 16,608 ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 1,27,110 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਇਲਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:25 PM IST

Amritsar News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 357 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਖੰਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਮਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

