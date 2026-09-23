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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ, ਹਰਮਨ ਭੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

Encounter News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਭੋਪਾ ਰਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 23, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:45 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ, ਹਰਮਨ ਭੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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