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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, 68 ਬੀਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਅ-ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ; 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ

Amritsar Police Checking: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੇਅ-ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 68 ਪੁਲਿਸ ਬੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ, ਕਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 08, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:12 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, 68 ਬੀਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਅ-ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ; 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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